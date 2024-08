F1 | Antonelli-Mercedes, ci siamo! Wolff: “Decisione presa dopo una lunga valutazione”

F1 Mercedes Antonelli – Finalmente ci siamo! Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, più o meno confermate dai diretti interessati, Toto Wolff ha annunciato che Andrea Kimi Antonelli prenderà il posto di Lewis Hamilton in Mercedes a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

In un’intervista rilasciata a Servus TV a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda, il CEO della Mercedes ha dissipato gli ultimi dubbi sulla guida che affiancherà George Russell nel 2025, precisando che la decisione di promuovere il talento emiliano è stata presa dopo un’attenta valutazione condivisa da tutto il management della squadra.

Una scommessa, certo, ma fondata su basi solide, che mira a fornire alla squadra un pilota giovane e in grado di “svilupparsi” insieme a essa. Un po’ come accadde con Lewis Hamilton in McLaren nel lontano 2007. L’annuncio ufficiale, va ricordato, dovrebbe arrivare poco prima del Gran Premio d’Italia a Monza, dove lo stesso Antonelli dovrebbe prendere il posto di Hamilton nelle prime libere del venerdì. Un debutto che servirà a gettare le basi in vista dell’attesissimo esordio nel prossimo campionato.

Wolff conferma Antonelli in Mercedes

“L’anno prossimo correremo con George Russell e Kimi Antonelli. Siamo giunti a questa decisione dopo lunghe riflessioni. Kimi rappresenta un rischio, è vero! Ma ne vale la pena!”