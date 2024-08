F1 | Red Bull, Verstappen sentenzia: “Siamo troppo lenti”

Zandvoort – Non un venerdì brillante per Max Verstappen, che non riesce a mettersi al comando della classifica in nessuna delle due sessioni di libere. La pioggia ha costretto i team a modificare i propri programmi, e sulla pista bagnata del circuito di casa Max racimola solo la seconda posizione alle spalle di Lando Norris, alla guida di una McLaren aggiornata ed estremamente competitiva. Nelle FP2 l’olandese deve cedere il passo alle due Mercedes e le due McLaren, ottenendo soltanto la quinta posizione; nella simulazione gara l’olandese si fa vedere, ma sembra essere nuovamente il team di Woking ad avere la meglio. Il pubblico completamente Orange è pronto ad osannare l’idolo di casa, ma c’è un nemico, color papaya, pronto a lottare per la vittoria.

Verstappen: “Al momento non abbiamo una soluzione”

“Siamo un po’ troppo lenti nei run brevi e un po’ troppo lenti nella simulazione gara, c’è tanto lavoro da fare – ha sentenziato Max – al momento non c’è un modo immediato per migliorare la situazione, ma guarderemo nel dettaglio. Per ora siamo semplicemente troppo lenti, ecco. Questa prestazione non è una grande sorpresa: siamo dove siamo stati nelle ultime gare. Cercheremo di trovare più performance per domenica”.