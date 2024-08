F1 | La Haas messa alle strette da Uralkali: a Zandvoort presenti gli ufficiali giudiziari

La Haas ha avuto una sorpresa tutt’altro che gradita nella giornata di ieri a Zandvoort. La scuderia statunitense ha ricevuto gli ufficiali giudiziari inviati dalla Uralkali, main sponsor del team nel 2021 e con il quale si sono interrotti bruscamente i rapporti durante i test di Barcellona del 2022 per via dell’invasione all’Ucraina. Stando a una sentenza dello scorso giugno da parte di un tribunale della Svizzera, la Haas dovrà restituire ai russi le somme già versate per la stagione. La sentenza ha dato ragione al team per quanto riguarda la legittimità della conclusione anticipata del rapporto, ma non può in alcun modo trattenere il denaro ricevuto anticipatamente.

“Haas conferma la sua intenzione di pagare a Uralkali tutti gli importi stabiliti dal lodo arbitrale, senza alcuna disputa in merito alle somme dovute – come dichiarato in un comunicato del team. Haas ha collaborato con i propri legali per assicurarsi che il pagamento rispetti tutte le leggi e i regolamenti sulle sanzioni imposte da Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Continueremo a lavorare con Uralkali nei prossimi giorni per chiudere definitivamente la questione”.