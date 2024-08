F1 | Alpine, tanto lavoro da fare in vista delle qualifiche a Zandvoort

Il weekend di Zandvoort inizia in maniera complicata per l’Alpine. Gasly e Ocon hanno chiuso il venerdì in quattordicesima e diciassettesima posizione. I due piloti francesi hanno ammesso come ci sia bisogno di tanto lavoro prima dell’inizio delle Libere 3, così da consentire alle due A524 di ottenere una performance migliore in vista delle tiratissime qualifiche olandesi. Infine, entrambi i piloti si sono congratulati con Doohan per l’ufficialità del suo impiego come pilota titolare per il 2025.

“Venerdì piuttosto impegnativo – ha detto Gasly. Condizioni difficili con il vento e la pioggia, ma la pista si è poi asciugata rapidamente. Il feeling con la vettura nelle PL2 non era granché, quindi sono sicuro che prima delle qualifiche faremo di tutto per migliorare. Sembra variabile per il resto del weekend, e non è una brutta cosa, perché il mix asciutto/pioggia mi piace”.

“Non è stata una giornata facile – ribadisce Ocon. Dobbiamo trovare dei miglioramenti, spero che la notte porti consiglio, ma c’è tanto lavoro da fare prima di poterci approcciare al meglio alla qualifica. In termini di prestazioni c’è una certa incostanza nelle ultime due gare, quindi bisogna impegnarsi duramente. Dopo le Libere 1 abbiamo cambiato un po’ l’assetto, quindi dobbiamo capire da cosa deriva la nostra mancanza di prestazioni. Ci sono comunque degli indizi su cosa necessitiamo per avere una performance migliore”.

Poi entrambi in coro: “Congratulazioni a Jack, abbiamo visto i suoi miglioramenti, è un ragazzo di alto livello per la Formula 1, merita questa occasione”.