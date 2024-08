F1 | Williams, Vowles: “Credo in Sainz, e con Albon formerà una coppia di prima fascia”

La Williams ha ingaggiato Carlos Sainz per i prossimi anni. Il pilota spagnolo, in maniera alquanto clamorosa, va nello storico team di Grove, completando di fatto il tris di squadre più longeve della storia della Formula 1 dopo McLaren e Ferrari. Purtroppo la compagine britannica non è più in prima linea da diversi anni, ma il capo del muretto James Vowles sta cercando di ricostruire delle basi solide, e certamente la coppia di piloti formata dallo spagnolo e da Alexander Albon, alza l’asticella delle performance, sperando che questo dia uno sprono non indifferente a tutti i membri della squadra.

“E’ stato un lavoro lungo otto mesi dietro le quinte – ha detto Vowles. E’ stata una trattativa che si è portata avanti più di quanto mi aspettasi, ma al tempo stesso gratificante. Credo davvero in questa collaborazione, sono fiducioso nella nostra line-up di piloti, ci spingerà verso l’alto. Non è soltanto una buona formazione, sono entrambi piloti agguerriti e tra loro non c’è politica. Sono dei leader e questo metterà pressione all’organizzazione. Sono passati tanti anni dall’ultima volta che la Williams ha avuto due piloti da prima linea, e c’è bisogno di questo per rinvigorire il team”.

“Quando ci sono due profili del genere, in grado di lottare per lo stesso millesimo di secondo, l’asticella dei risultati vola verso l’alto. Alex è un atleta d’élite, e quindi ha bisogno anche lui di qualcuno che alzi il limite. Non deve farlo però in maniera drastica, non deve esserci politica, ma semplicemente trovare più prestazione ove possibile. Alex sarà rinvigorito e anche molto diverso, quindi sarà un pilota migliore”.