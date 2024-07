F1 | Wurz: “Un cambio di team farebbe bene a Perez”

Il Gran Premio del Belgio, in programma questa settimana, è l’ultima gara decisiva per Sergio Perez per dimostrare al team che merita di restare. La pazienza di Helmut Marko è finita da tempo mentre quella di Christian Horner, è esaurita lo scorso fine settimana in Ungheria, dopo l’incidente durante le qualifiche. Nel contratto del messicano (rinnovato per altri due anni, ndr) esiste una clausola che prevede la possibilità per la squadra di licenziare Perez nel caso in cui arrivi alla pausa estiva con più di cento punti di distacco in campionato da Max Verstappen. Il gap tra i due ora è di 141.

Se da un lato questo potrebbe essere una sconfitta per il messicano, c’è anche chi sostiene che cambiare ambiente potrebbe solo essere a favore di Checo. Uno di questi è Alexander Wurz, ex pilota e ora presidente della GPDA. Secondo l’austriaco, lasciare la Red Bull potrebbe aiutare Perez a tornare il pilota competitivo che abbiamo conosciuto anni prima.

“Se fosse seduto in un’altra macchina in questo momento, con un compagno di squadra diverso, sarebbe di nuovo il vecchio, normale Checo, che è davvero competitivo in alcuni weekend”.