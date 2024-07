F1 | Alpine: Oliver Oakes è il nuovo team principal

La scuderia francese ha annunciato oggi Oliver Oakes è il nuovo team principal. Il 36enne britannico che inizierà a lavorare dopo la pausa estiva, è il secondo TP più giovane nella storia della Formula 1. Nel 2015, ha fondato Hitech Grand Prix, che per quasi un decennio è stata in prima linea nelle competizioni di monoposto a livello mondiale e nazionale. Ex pilota automobilistico e campione del mondo di kart nel 2005, Oakes ha creato una cultura vincente all’Hitech Grand Prix, ottenendo vittorie in ogni campionato in cui gareggia, oltre a contribuire a far progredire le carriere di alcuni dei piloti più importanti di oggi.

Oliver Oakes: “Sono estremamente grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per questa opportunità di riportare il BWT Alpine F1 Team alla competitività. La squadra ha persone di talento e risorse eccellenti al suo interno, e sono fiducioso che possiamo realizzare molto insieme durante il resto di questa stagione e a lungo termine. Non vedo l’ora di iniziare dopo la pausa estiva”.