F1 | Komatsu sulla scelta di ingaggiare Ocon: “Ha dimostrato cosa può fare”

Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha spiegato quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a puntare su Esteban Ocon piuttosto che rinnovare il contratto di Kevin Magnussen. Il pilota francese, andrà ad affiancare il rookie, Oliver Bearman.

“Penso che Esteban abbia dimostrato cosa può fare -le parole del giapponese durante il weekend a Spa- ha segnato molti punti e ha vinto una gara. Ha già ottenuto molto. La sua battaglia con Fernando Alonso è stata piuttosto impressionante. E ha solo 27 anni: ha ancora molto da offrire. Penso che abbia un’incredibile determinazione ed etica del lavoro”.

Tuttavia, talento a parte, Ocon è noto per la rivalità che ha sempre avuto con ogni compagno di squadra. Ma Komatsu sostiene di aver preso in considerazione anche quel punto e di non essersi fatto influenzare per la scelta, precisando che spesso questi problemi tra compagni di squadra nascono in quanto vi è una mancanza di fiducia:

“Molto riguarda la trasparenza, la fiducia e un chiaro limite di confine. Penso che i problemi nascano quando la fiducia tra la squadra e il pilota viene meno. Sono in Formula 1 da molto tempo. La mia esperienza come ingegnere di gara, direttore dell’ingegneria e ora team principal è che hai bisogno di trasparenza, nessun pregiudizio personale, obiettivi chiari, istruzioni su come comportarti durante i weekend di gara. Se se ne discute in anticipo con una comunicazione completamente trasparente, ci sarà fiducia. Non ho mai avuto problemi che mi sono sfuggiti di mano quando c’è fiducia. Quindi personalmente non sono preoccupato. Se lo fossi, non avrei scelto questa coppia. Perché è mia responsabilità assicurarmi che i due piloti lavorino nel migliore interesse della nostra squadra. Non ho dubbi che Esteban e Oliver lo faranno”.