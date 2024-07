F1 | Audi-Sauber, Alunni Bravi: “Binotto ha grande competenza, soprattutto nelle questioni tecniche”

La scorsa settimana ha rappresentato un punto di rottura e al contempo un nuovo inizio per il progetto Audi in Formula 1. La casa dei quattro anelli, che sarà impegnata ufficialmente nel Circus al fianco di Sauber a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit, ha chiuso il proprio rapporto professionale con Andreas Seidl e Oliver Hoffmann affidando in toto la gestione progettuale F1 a Mattia Binotto a partire dal 1 agosto.

L’ex team principal della Ferrari, il cui posto a Maranello è stato preso da Frederic Vasseur in quello che seppur successivo può rappresentare un vero e proprio scambio di scuderie tra i due, torna dunque nel Circus a qualche anno di distanza dalla sua ultima presenza ufficiale. Discutendo sulla scelta di Audi, il team principal della Sauber Alessandro Alunni Bravi ha sottolineato come tale soluzione sia quella ottimale vedendo lo storico e l’esperienza dello stesso Binotto nel Circus.

“Conosco Mattia da molti anni, grazie alla partnership che abbiamo avuto quando Fred (Vasseur, ndr) era il nostro team principal in Sauber e la Ferrari – ha dichiarato Alunni Bravi, intervistato dai media a Spa – Penso che sia molto competente con un background molto comprovato. E penso che abbia una grande competenza, soprattutto nelle questioni tecniche”.

Alunni Bravi, completando il pensiero su Binotto, ha aggiunto: “Il messaggio è chiaro. Sarà lui a guidare la Sauber Motorsport. Avrà piena responsabilità e preparazione per il successo sportivo del team ufficiale Audi. Penso che abbia tutte le caratteristiche per raggiungere questo obiettivo e guidare la nostra struttura verso il 2026 e oltre”.