F1 | Alpine, Ocon a caccia del riscatto nel 2024

F1 Ocon – Intervistato da gpblog.com, Esteban Ocon ha mostrato tutto il proprio entusiasmo in vista del prossimo mondiale 2024 di Formula 1, precisando come lui e la squadra siano pronti a riscattare un’annata ricca di alti e bassi, soprattutto a causa di una A523 che spesso non si è rivelata in linea con le aspettative. Il francese, pronto a cominciare la preparazione pre-season, ha raccontato le proprie speranze per il futuro, evidenziando come l’obiettivo comune sia quello di non lasciare nulla al caso, sia sul piano tecnico che su quello fisico, così da battagliare alla pari per le posizioni nobili della classifica, attualmente in mano a Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren.

Ocon e la modalità “guerra”

“Riprenderà gli allenamenti dal 17 dicembre e andrò avanti così fino a Natale. Mi concederò una pausa tra le due festività e poi proseguirà il mio programma di lavoro fino ai test. Seguirò il metodo di lavoro che ho utilizzato nel 2022. Voglio gareggiare al massimo del mio livello e non mi concederò distrazioni. Quest’anno abbiamo fatto molte attività diverse al di fuori della pista, ma l’anno prossimo le cose cambieranno. Torneremo alla ‘modalità guerra’ e ci concentreremo completamente sulle gare. Non voglio lasciare nulla al caso”.

La stagione

Ocon, ricordiamo, ha chiuso la stagione con il 12° posto nel mondiale Piloti ed un totale di 58 punti, quattro in meno rispetto al compagno di squadra Pierre Gasly. Un’annata da considerare negativa, per svariati motivi, che il pilota transalpino intende mettere da parte in vista del prossimo anno.