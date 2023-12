F1 | Marko frena su un nuovo dominio della Red Bull nel 2024

F1 Red Bull Marko – Intercettato dall’agenzia OE24, Helmut Marko ha parlato degli obiettivi della Red Bull per la stagione 2024, precisando come per la squadra sarà letteralmente impossibile raggiungere gli stessi risultati avuti nel corso dell’ultimo campionato. Secondo il Manager austriaco, la scuderia campione del mondo dovrà tenersi pronta agli assalti dei rivali, i quali – quasi certamente – proveranno a dare il tutto per tutto pur di impensierire la leadership di Max Verstappen. Una condizione che sulla carta, unita alla stabilità regolamentare tra le due annate, dovrebbe regalare agli appassionati un prossimo mondiale più combattuto e variegato.

Marko pronto alla battaglia nel 2024

“Ripetere una stagione come l’ultima anche nel 2024 sarà impossibile. Abbiamo ottenuto 21 vittorie in 22 gare, senza considerare le pole e i primati nelle Sprint. E’ qualcosa che non capita spesso ed è illusorio pensare di ripetere tutto ciò ancora una volta. E’ un risultato difficilmente raggiungibile”.

La stagione della Red Bull

Grazie alle performance della dominante RB19, ricordiamo, la Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti nel corso dell’ultima annata, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti.

Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando del vari Gran Premi presenti in calendario e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore).

Una stagione da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.