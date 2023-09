F1 | AlphaTauri, Lawson a Suzuka per confermare la top dieci di Singapore

Formula 1 GP Giappone AlphaTauri – Liam Lawson a caccia di conferme nel prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i buoni riscontri ottenuti nelle prove di Zandvoort, Monza e Marina Bay (quest’ultima, tra l’altro, conclusa in zona punti), il pilota neozelandese vuole continuare a sfruttare al massimo questa opportunità in AlphaTauri, così da mettersi in lizza per un sedile da ufficiale per la stagione 2024. Diverso invece il discorso per Yuki Tsunoda, dato che il nipponico – dopo i ritiri di Monza e Singapore – intende gareggiare per un piazzamento di spessore davanti al pubblico di casa.

“Sono davvero contento di aver conquistato i miei primi punti in F1 a Singapore e di aver concluso una gara molto difficile”, ha rivelato il pilota neozelandese. “Ora non vedo l’ora di correre a Suzuka, una pista che conosco abbastanza bene, visto che quest’anno corro nel campionato Super Formula. Questo significa che ci ho girato spesso e mi piace molto. Ovviamente è una pista da Formula 1 e quando ci ho corso la prima volta è stata un’esperienza fantastica. È un circuito iconico, old-style, con l’erba nelle vie di fuga e poco margine per gli errori”.

“Le vetture di Super Formula sono divertenti da guidare e si avvicinano in qualche modo alla Formula 1, ma in modo del tutto particolare, perché le sensazioni che si provano su una F1 sono uniche”, ha proseguito. “La macchina di Super Formula è davvero molto leggera e super agile da guidare e ha una deportanza davvero elevata, è molto divertente. Ma Suzuka sarà molto diversa al volante di una Formula 1. Quest’anno ho fatto un po’ il pendolare dal Giappone per via dei miei ruoli da riserva in Formula 1, ma ho trascorso tanto tempo lì”.

“Il cibo è fantastico e la loro cultura è davvero grandiosa. Onestamente, mi piace molto. I tifosi, anche in Super Formula, sono fantastici e davvero tanto appassionati. Il motorsport in generale è di altissimo livello. Ovviamente, avendo un compagno di squadra giapponese, gran parte di questo incredibile supporto sarà tutto per lui, ma sono entusiasta di poter incontrare anche i tanti fan della Super Formula. Spero di poter essere competitivo in questa occasione, conoscere abbastanza bene la pista aiuta. Sarà diverso correre su una Formula 1, ma non vedo l’ora. Penso che a bordo di queste vetture, sia una delle migliori piste in cui si possa correre”, ha concluso.

Qui invece le impressioni di Tsunoda: Nelle ultime due gare, seppur non per colpa mia, non sono andato oltre il primo giro. Ma mi sono buttato tutto alle spalle e sono pronto per tornare più forte a Suzuka. Da quando siamo arrivati in Giappone, siamo stati impegnati in vari eventi promozionali e abbiamo ricevuto una grande accoglienza da parte dei fan. Non vedo l’ora che arrivi questo weekend. A essere sincero, aspetto questo momento fin dalla fine della gara dell’anno scorso! Per me è speciale e l’esperienza vissuta lì è stata completamente diversa da tutti gli altri Gran Premi, con così tanto sostegno da parte dei tifosi. È stato incredibile e non vedo l’ora di tornarci. Sarà l’evento migliore dell’anno per me”.

“Ho corso per la prima volta a Suzuka nel 2016 in Formula 4 e quindi questo weekend incontrerò molte facce amiche. Ci saranno tanti piloti con cui correvo in Formula 4 e che ora sono piloti professionisti in Giappone e che gareggiano in Super Formula e Super GT. Siamo ancora in ottimi rapporti e spesso gioco online con loro. Ci sarebbero tante persone che vorrei invitare, ma posso portarne solo alcune nel paddock. Poi mi fermerò in Giappone per qualche giorno dopo la gara e troverò il tempo di incontrare gli amici fuori dalla pista, ed è anche meglio perché durante la settimana devo concentrarmi sul mio lavoro”.

“È un vantaggio per il team che Liam abbia già esperienza a Suzuka, forse anche più di me nelle categorie superiori. Sarà il terzo Gran Premio per lui e molte cose gli saranno più chiare, ci aspettiamo una buona performance di squadra. Gli aggiornamenti introdotti a Singapore sembrano funzionare, dunque possiamo puntare alla Top Ten e magari stare tra i primi otto. Abbiamo bisogno di fare più punti possibile e la squadra sta lavorando per questo obiettivo, sostenendoci a vicenda per cercare di raggiungerlo”, ha concluso.