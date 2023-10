F1 | Haas, tanto da analizzare al termine del week-end di Austin

F1 GP Stati Uniti Haas – Tanto da analizzare in casa Haas al termine dell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il pacchetto tecnico presentato dalla squadra ad Austin, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen non sono mai riusciti a sfruttare al massimo il potenziale della VF-23 aggiornata, anche a causa del format Sprint che non ha permesso alla squadra di trovare le giuste indicazioni in termini di set-up e bilanciamento. Una condizione che la compagine capitanata da Guenther Steiner spera di lasciarsi alle spalle tra sette giorni in Messico, dove gli ingegneri potranno sfruttare la grande quantità di dati accumulati al COTA.

“E’ stata una gara dura, anche se non ci sentiamo della scelta di far partire entrambi i nostri piloti dalla pit lane”, ha affermato il Team Principal della Haas. “Questa mossa ci ha permesso di attuare delle modifiche a livello di carico aerodinamico. Abbiamo imparato parecchio sul pacchetto e speriamo di poter analizzare e sfruttare questi dati in vista dei prossimi appuntamenti, possibilmente già dal Messico. Non abbiamo la bacchetta magica, ma certamente le indicazioni di Kevin e Nico sono state incoraggianti. Speriamo di poterci avvicinare il più possibile al livello di competitività che tutti quanti speriamo di estrarre dalla vettura”.