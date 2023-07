F1 | Alonso preoccupato per il calendario 2024: “Per i team è uno stress”

Il pilota dell’Aston Martin, parlando del calendario della prossima stagione che prevede ben 24 Gran Premi, ha espresso la sua preoccupazione per i membri dei team che dovranno affrontare un ulteriore stress.

“È difficile -ha dichiarato oggi ai media- capisco tutti i vantaggi di avere 24 gare e le ragioni dietro a questa decisione.

C’è molto interesse per la Formula 1 quindi è bello andare in posti nuovi, quest’anno ci sarà Las Vegas, qualche anno fa è arrivato il Qatar ed è bello aprire lo sport a nuovi stati. Ci sono più entrate per tutti, quindi lo capisco. Ma penso che per i membri del team, diciotto gare penso sia un buon numero. Con più di diciotto o diciannove, inizi a stressare tutti i meccanici, i media, tutti sono impegnati da febbraio a dicembre. Noi piloti abbiamo tutto il comfort e cercano di prendersi cura di noi il più possibile, quindi non possiamo lamentarci troppo, ma capisco che è difficile per tutti gli altri”.