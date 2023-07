F1 | Russell stuzzica Verstappen: “Critica il calendario perché vuole più soldi”

Dopo l’ufficialità del calendario F1 2024 esteso a 24 Gran Premi, Max Verstappen si è detto piuttosto contrariato. Il due volte campione del mondo in più di un’occasione ha ammesso che non vorrà continuare a gareggiare dopo la scadenza del suo contratto con la Red Bull (nel 2028, ndr) e il motivo sono i continui cambiamenti al format e alle regole.

Oggi in conferenza stampa a George Russell è stata chiesta un’opinione in merito alle dichiarazioni dell’olandese e il pilota della Mercedes non si è risparmiato dal lanciare una frecciata al suo avversario:

“Si lamenta perché vuole essere pagato di più. È il più pagato su questa griglia e giustamente per quello che sta ottenendo ma penso che sia tutta una sua grande tattica quella minaccia di ritirarsi. Spero che non lo faccia e che rimanga finché rimango io perché voglio combattere contro i migliori piloti del mondo. Sono testa a testa con Lewis al momento e voglio lottare anche con Max, Charles e gli altri. Penso che siamo davvero in un ottimo posto al momento come sport”.

Russell ha ammesso di non avere problemi ad affrontare un calendario di 24 gare, a patto che vengano tolti impegni fuori dalla pista:

“È una sfida, non possiamo semplicemente continuare ad aggiungere più impegni, più gare, ci deve essere un punto in cui se aggiungi qualcosa da qualche parte, qualcosa deve essere tolto. Siamo le persone più fortunate e privilegiate al mondo ad essere piloti di F1. Sarà ancora piuttosto brutale per tutti noi con i viaggi, specialmente le prime quattro gare ma è un lavoro in corso e sta andando nella giusta direzione”.