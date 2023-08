F1 | Alonso: improbabile una vittoria nel 2023

L’avventura professionale in Aston Martin sta riservando importanti soddisfazioni a Fernando Alonso, con lo spagnolo che è attualmente terzo nel Mondiale piloti avendo all’attivo numerosi piazzamenti a podio. Ma ad un combattente come il due volte iridato la Top 3 resta comunque stretta e l’obiettivo dell’alfiere della squadra di Lawrence Stroll è quello di ottenere una vittoria, che gli manca in Formula 1 da ben dieci anni.

Un traguardo che, almeno per il momento, si allontana visto lo strapotere mostrato dalla Red Bull ma sul quale Alonso non intende minimamente mollare.

“A Monaco eravamo molto vicini e anche in Canada, ma penso che ci saranno più opportunità nonostante il fatto che, realisticamente, la Red Bull sia molto più avanti – ha dichiarato Alonso – Tutto quello che faccio nella vita è perché penso che posso giocarmi la vittoria. Se gioco a tennis o a calcio e penso che il mio avversario sia migliore di me o mi batterà, non ci vado. È lo stesso nel motorsport, ma credo in questa squadra. Non so quanto tempo ci vorrà per vincere”.

Alonso, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Non lo penso perché lo voglio più di quanto lo otterrò. E non credo che ci sia una reale possibilità di ottenerlo neanche quest’anno. Ma ci sarà sempre una gara in cui potrebbe accadere”.