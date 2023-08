F1 | Manager Gasly, frustrazione per le prestazioni Alpine

Quando ha firmato il contratto che lo lega all’Alpine, lasciando definitivamente l’universo della Red Bull, non si aspettava una prima parte di stagione così difficile. Pierre Gasly sta lottando con una monoposto lontana dalle prestazioni rispetto a quella del 2022 che aveva assicurato alla scuderia di Enstone il quarto posto nel Mondiale costruttori.

Una situazione non certo semplice, nonostante il piazzamento in Top 3 ottenuto sabato scorso nella Sprint Race di Spa, come ha sottolineato il manager dell’ex pilota dell’AlphaTauri Guillaume Le Goff.

“L’auto è nata come è nata – ha detto Le Goff, in una recente intervista a RMC – Un po’ al passo con quello che ci aspettavamo. Quindi sì, c’è un po’ di frustrazione da quel punto di vista. Non abbiamo lasciato Alpha Tauri per lottare per una manciata di punti. Non è un segreto”.