F1 | Alonso e l’arrivo di Newey in Aston Martin: “Influenzerà lo sviluppo della vettura 2026”

F1 Aston Martin Newey – L’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin influenzerà lo sviluppo della vettura del 2026, non quella per il prossimo campionato, parola di Fernando Alonso.

Nonostante il recente annuncio dell’ingegnere britannico all’interno della factory inglese, lo spagnolo è consapevole che il contributo dell’ex Red Bull sul fronte tecnico si farà sentire principalmente sulla monoposto destinata ad affrontare il cambiamento regolamentare previsto tra due anni.

Sia per le tempistiche di ingresso in squadra (Newey diventerà operativo nell’HQ di Aston Martin solo a partire dal 1º marzo 2025), sia per l’allocazione delle risorse, che saranno inevitabilmente concentrate sul progetto mirato a garantire alla scuderia capitanata da Lawrence Stroll dei successi nel medio-lungo periodo.

Alonso e l’impatto di Newey in Aston Martin

“Non credo che possa avere un impatto significativo sul prossimo anno. Mi piacerebbe dire di sì, ma onestamente non lo penso. Entrando a lavorare nel marzo 2025, il team sarà probabilmente concentrato soprattutto sul cambiamento di regolamento previsto per il 2026, a meno che non si trovi in lotta per il campionato. Sarebbe fantastico ricevere una sorpresa positiva, ma ne dubito. Credo che la prima vettura su cui potrà davvero influire sarà quella del 2026”.