Formula 1 | GP Azerbaijan, l’Albo d’Oro completo

Formula 1 GP Azerbaijan – Il Gran Premio dell’Azerbaigian è una delle gare più giovani nel calendario della Formula 1, ma in pochi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi, grazie al suo circuito cittadino a Baku che offre gare emozionanti e spesso imprevedibili. Di seguito, vi presentiamo l’albo d’oro del GP dell’Azerbaigian, con i vincitori di ogni edizione dal suo debutto nel 2017.

GP Azerbaijan/Europa, l’Albo d’Oro completo

2017 – Daniel Ricciardo (Red Bull Racing)

La prima edizione ufficiale del GP d’Azerbaigian, precedentemente noto come GP d’Europa nel 2016, vide Daniel Ricciardo trionfare in una gara caotica, con sorpassi e incidenti che rimescolarono la classifica più volte. Ricciardo colse l’opportunità con una gara solida e vinse davanti a Valtteri Bottas e Lance Stroll.

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

In un’altra gara ricca di colpi di scena, Hamilton ottenne la vittoria dopo che il suo compagno di squadra Bottas forò a poche curve dalla fine mentre era in testa. L’inglese riuscì così a cogliere la sua prima vittoria a Baku, precedendo Kimi Räikkönen e Sergio Pérez.

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

Bottas si prese la rivincita l’anno successivo, ottenendo la vittoria su Hamilton in un dominante 1-2 della Mercedes. Bottas mantenne la pole e resistette alla pressione del compagno di squadra per tutta la gara, conquistando così il suo primo successo a Baku.

2020 – (cancellato)

A causa della pandemia di COVID-19, l’edizione del 2020 del GP dell’Azerbaigian venne cancellata, così come diversi altri appuntamenti della stagione.

2021 – Sergio Pérez (Red Bull Racing)

L’edizione del 2021 fu caratterizzata da una serie di colpi di scena, con Verstappen costretto al ritiro per una foratura mentre era in testa. Pérez colse l’occasione e vinse la gara davanti a Sebastian Vettel e Pierre Gasly, regalando a Red Bull un altro trionfo a Baku.

2022 – Max Verstappen (Red Bull Racing)

In una gara decisamente più tranquilla rispetto agli anni precedenti, Verstappen dominò e conquistò la vittoria, confermando la supremazia della Red Bull sul circuito di Baku. Il podio fu completato da Sergio Pérez, in un’altra doppietta per il team, e George Russell.

2023 – Sergio Pérez (Red Bull Racing)

L’edizione del 2023 vide ancora una volta Pérez trionfare sul circuito cittadino di Baku, consolidando il suo status di “re delle piste cittadine”. In una gara gestita con grande abilità, Pérez precedette Max Verstappen e Charles Leclerc, ottenendo il suo secondo successo consecutivo in Azerbaijan.