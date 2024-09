Formula 1 | Alpine, De Meo frena sul passaggio dai motori Renault a quelli Mercedes

Formula 1 De Meo Alpine – Dopo le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Luca De Meo ha voluto smorzare l’entusiasmo della stampa e degli addetti ai lavori riguardo all’ipotetico passaggio di Alpine ai propulsori Mercedes, chiarendo che il consiglio del team francese non ha ancora preso una decisione ufficiale in merito.

Secondo il CEO di Renault, la squadra sta valutando quale direzione seguire per il futuro, che dovrà portare risultati nettamente diversi rispetto alle ultime due o tre stagioni, durante le quali il marchio transalpino – nonostante gli investimenti – non è riuscito ad avvicinarsi concretamente alle posizioni di vertice.

Il passaggio al pacchetto Mercedes è attualmente in fase di valutazione, sia per i costi di gestione che per le potenzialità a partire dal 2026, ma non si esclude la possibilità di continuare con le unità prodotte a Viry. In ogni caso, una decisione verrà presa nelle prossime quattro o cinque settimane

De Meo sul futuro della Alpine in Formula 1

“La decisione non è ancora stata presa e abbiamo ancora quattro o cinque settimane per stabilire i prossimi passi, dopo l’incontro dei membri del consiglio. Stiamo esaminando tutte le opzioni disponibili. Dal punto di vista puramente economico, se confrontiamo i costi dello sviluppo indipendente di un motore per il 2026 con quelli che affronteremmo come clienti, la differenza è enorme. Chi analizza i numeri può vedere chiaramente che potremmo entrare nella nuova era della F1 con un pacchetto più competitivo e meno oneroso. Tuttavia, ci sono molti altri fattori da considerare prima di prendere una decisione di questo genere.”