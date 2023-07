F1 | Alonso, 20 anni fa la prima vittoria in Ungheria

Fernando Alonso era presente alla conferenza stampa del giovedì e ha ricordato la sua prima vittoria, ottenuta proprio in Ungheria nel 2003. “E’ stato un momento magico”, ha dichiarato il pilota dell’Aston Martin.

“È stata un po’ una sorpresa, ma eravamo tutti contenti. Quella vittoria ha cambiato molte cose nella mia vita, soprattutto fuori dalla pista e in Spagna. Non ho più avuto privacy!”.

In vista del weekend ungherese (debutterà il nuovo format ATA nelle qualifiche con hard nel Q1, media nel Q2 e soft nel Q3), Alonso si è detto fiducioso.

“Dopo qualche sofferenza vissuta in Austria e a Silverstone qui in Ungheria abbiamo qualche speranza in più, abbiamo più fiducia per via del tracciato e per le caratteristiche della pista che sono simili a quelle dei circuiti in cui siamo andati bene. Le curve ad alta velocità e i rettilinei probabilmente non sono i nostri punti di forza, Silverstone, è stato un esempio. Speriamo di ritornare a prestazioni un po’ più competitive, anche se i nostri principali avversari hanno migliorato il loro pacchetto e saranno molto forti qui. Sarà difficile, ma speriamo di divertirci”.