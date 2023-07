F1 | GP Ungheria, Leclerc e Sainz fiduciosi [VIDEO]

Ferrari – Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti ad affrontare il weekend dell’Ungheria con ottimismo, consapevoli che le caratteristiche della pista sono più favorevoli alla SF23, rispetto a una pista come Silverstone. “Sulla carta sembra meglio di Silverstone ma farà caldo e il degrado gomme sarà super importante, dobbiamo lavorare per la gara”, ha commentato Charles Leclerc, settimo in classifica mondiale.

Dello stesso parere è anche il compagno di squadra, Carlos Sainz che occupa la quinta posizione in classifica mondiale: “Scenario più simile a piste come Canada, Austria e Baku, speriamo che qua possiamo essere più competitivi”.