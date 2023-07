F1 | McLaren, Piastri: “Speriamo di avere altre opportunità dopo Silverstone”

Parola d’ordine: continuità. Dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti nell’appuntamento casalingo di Silverstone, la McLaren è chiamata a cavalcare l’onda anche nel Gran Premio d’Ungheria, dove nel weekend andrà in scena il penultimo appuntamento prima della pausa estiva. Gli aggiornamenti montati sulla monoposto inglese hanno dato ottimi risultati sia con Lando Norris che con Oscar Piastri, con il giovane talento australiano che si augura possa continuare a lottare per posizioni importanti.

Piastri inoltre ha discusso anche del ritorno in pianta stabile del connazionale Daniel Ricciardo, con il pilota di Perth che ha sostituito Nyck de Vries in AlphaTauri.

“Sono felice del ritorno di Ricciardo, bello che ci siano due rappresentanti dell’Australia in griglia – ha dichiarato Piastri nella press conference del giovedì di Budapest – A Silverstone siamo andati bene, ma c’è anche della frustrazione. Senza l’ingresso della Safety Car chissà come sarebbe finita. Il risultato ottenuto è stata una bella ricompensa per il team. Speriamo di avere altre opportunità”.

Piastri, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “La vettura ora è meglio dell’inizio della stagione, ma non è totalmente diversa e vedremo come andrà qui. Siamo ottimisti, ma non siamo certi di poter lottare per il podio”.