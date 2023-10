Formula 1 | Haas, ad Austin un nuovo pacchetto di aggiornamenti per la VF-23

Formula 1 Haas – Lavoro frenetico in casa Haas per garantire a Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen una vettura in grado di battagliare stabilmente per le prime dieci posizioni dello schieramento. Secondo quanto dichiarato da Guenther Steiner, la piccola scuderia statunitense è pronta per presentare ad Austin un corposo pacchetto di novità sulla VF-23, il quale – almeno sulla carta – dovrebbe risolvere una parte dei problemi emersi sulla vettura nell’arco di questa stagione. Soluzioni importanti, come confermato dallo stesso Manager alto-atesino, che apriranno la strada allo sviluppo in vista della stagione 2024.

“In programma delle novità è in linea con quelle che erano le nostre previsioni”, ha affermato il Team Principal della Haas prima di volare a Losail. “Per Austin dovrebbe essere tutto pronto. Tutti i membri della squadra hanno fatto un buon lavoro di pianificazione. L’ufficio acquisti ha lavorato giorno e notte per ordinare tutto in tempo, mentre il centro di progettazione ha dato il massimo per garantire tutti i disegni. L’intera azienda si è impegnata come doveva. Non sappiamo quanto sarà buono l’aggiornamento, ma di sicuro ci aspettiamo qualcosa di buono, anche perchè stiamo camminando nella direzione che vogliamo in vista del prossimo anno. Impareremo molto da questa annata”.