F1 | GP Brasile, sabato nero per la Haas ad Interlagos

Formula 1 GP Brasile Haas – 16° e 18° posizione per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg al termine della Sprint valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante l’azzardo della gomma media, i due piloti della Haas hanno sofferto il poco ritmo della VF-23, aspetto che li ha portati a soffrire nel confronto con i diretti concorrenti per il mondale Costruttori (AlphaTauri e Williams in particolare). Una condizione che la squadra potrà parzialmente risolvere in vista della corsa di questa sera, vista la presenza del parco chiuso che proibisce qualunque variazione al set-up della monoposto.

“Non credo che con una gomma diversa al via sarebbe cambiato qualcosa”, ha affermato il tedesco della Haas. “Non abbiamo una performance sufficiente, anzi la definirei abbastanza scarsa. Ci manca carico aerodinamico ed è qualcosa che paghiamo a caro prezzo nel confronto con i competitor. Le cose non stanno andando bene, anche in vista della gara, e non possiamo cambiare nulla a causa del parco chiuso. Le prospettive non sono delle migliori”.

Qui invece le impressioni di Magnussen: “Abbiamo giocato un azzardo con la media, anche perchè con le soft non saremmo comunque riusciti ad entrare all’interno dei primi otto. Non mi aspettavo che tutti andassero sulle soft, ma alla fine è andata così. Come squadra abbiamo provato qualcosa di diverso, però non è andata. Impariamo da questo e andiamo avanti, anche se per la gara non potremo cambiare nulla sulla vettura a causa del regime di poco chiuso. Il feeling con la media non è stato male e speriamo di poter raccogliere qualcosa nella corsa più lunga”.