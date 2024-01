F1 Academy | La Haas rappresentata dall’americana Chloe Chambers

La Haas ha annunciato Chloe Chambers come pilota di rappresentanza nella prossima stagione di F1 Academy con il team Campos Racing. La 19enne americana, natia di Fort Wayne, in Indiana sarà supportata dalla squadra statunitense di Formula 1, con la serie che avrà degli eventi in concomitanza dei weekend del Circus. La Chambers ha iniziato nei kart all’età di otto anni, vincendo nel tempo numerosi campionati regionali e nazionali. Nel 2021 ha corso per la prima volta in monoposto, gareggiando nel campionato Formula 4 degli Stati Uniti, ottenendo il suo primo punto al Mid-Ohio Sports Car Course. Dopodiché ha gareggiato nella W Series nel 2022, il campionato che ha di fatto preceduto la F1 Academy. Lo scorso anno ha preso parte alla Porsche Sprint Challenge North America a bordo di una Cayman GT4 Clubsport come pilota junior, ha anche partecipato al campionato Formula Regional Oceania 2023 in Nuova Zelanda, diventando la prima donna a conquistare la pole position e una vittoria, e ha anche vinto il premio “Most Improved Driver” della serie. Guiderà in F1 Academy con una livrea che richiamerà i colori della Haas, e sarà parte integrante del team di Formula 1, il quale la supporterà nelle attività in pista, e avrà inoltre la possibilità di avere contatti regolari con gli ingegneri durante i weekend di gara.

“Sono davvero contenta di guidare per il team Haas con Campos Racing in F1 Academy – ha detto la Chambers. Avere il loro sostegno aprirà molte porte e nuove esperienza, sarà un luogo nel quale potrò imparare tanto. Sono felicissima di andare a gareggiare a Miami con la Haas nel mio weekend di casa, non vedo l’ora. E’ la mia prima stagione in F1 Academy, quindi mi focalizzerò per ottenere buoni risultati e crescere come pilota. Ho fatto alcuni test durante l’inverno con Campos e stiamo lavorando molto bene insieme”.

“Essendo io stesso padre di due appassionati di kart, so cosa voglia dire incoraggiare la prossima generazione e fare quel salto per seguire i propri sogni – ha dichiarato Ayao Komatsu, team principal della Haas. E’ fantastico vedere l’entusiasmo di Chloe, l’ho vista parlare con i nostri ingegneri, ha partecipato alle prove di pit-stop e ha subito preso parte alle sessioni con i media. La Haas sostiene pienamente la Formula 1 e la F1 Academy nei suoi obiettivi, ci impegniamo ad aumentare il pool di giovani ragazze talentuose che entreranno in questo sport, utilizzando tutte le risorse necessarie”.