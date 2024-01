F1 | Alessandro Giusti e Sara Matsui entrano dell’Academy della Williams

La Williams ha annunciato l’ingresso di Alessandro Giusti e Sara Matsui nell’Academy del prestigioso team di Grove. Il giovane francese di 17 anni arriva dopo un’ottima stagione da debuttante nel campionato europeo di Formula Regional, concludendo la classifica piloti al sesto posto, ottenendo tre vittorie e quattro podi nel 2023. Ha iniziato il suo percorso nei kart, riscontrando successi in numerosi campionati nazionali e internazionali. Ha debuttato in monoposto nel 2021 nel campionato francese di Formula 4, vincendo due gare e conquistando sei podi, mentre nel 2022 ha vinto il titolo, con dodici podi, sei pole position e due vittorie, prima di passare alla Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) nel 2023, e quest’anno gareggerà nel campionato europeo Formula Regional con la ART.

Sara Matsui è considerata come una stella dei kart, ha 13 anni ed è la finalista delle Girls on Track Rising Stars del 2022. Ha gareggiato in diverse serie nazionali di kart nel suo Giappone, classificandosi al terzo posto nello JAF Kart Championship FR-Jr Cadets 2021 e il JAF Kart Championship FP-Jr nel 2022. Lo scorso anno ha frequentato la Honda Racing School, ottenendo buoni risultati in diverse categorie. Quest’anno sarà nella OKJ con Kart Republic e gareggerà nella Champions of the Future Academy 2024 supportata dalla F1 Academy. Entrambi i ragazzi, come parte dell’academy Williams avranno il pieno supporto e la guida del team, sviluppando competenze per la loro carriera nel motorsport.

“Sono contento di unirmi all’Academy della Williams – ha detto Giusti. E’ speciale far parte di un team di Formula 1 così prestigioso, sono impaziente di iniziare questo viaggio e lavorare a stretto contatto con la squadra per migliorarmi ancora di più”.

“E’ un onore far parte della Williams Academy – ha dichiarato Sara Matsui. Sono grata per l’opportunità di lavorare con un team così storico. Voglio costruire tutta la mia esperienza qui in Europa, sono impaziente e non vedo l’ora che la stagione abbia inizio”.

“Siamo contenti di annunciare Alessandro e Sara – ha commentato Sven Smeets, direttore sportivo della Williams. Alessandro ha dimostrato grandi capacità al volante della F4 francese, e anche lo scorso anno nella FRECA, con prestazioni impressionanti sia in qualifica che in gara. Sarà è una delle stelle del kart, ha ottenuto risultati promettenti in Giappone, ed è una finalista delle Girls on Track Rising Stars del 2022. Vogliamo supportarli a partire dal 2024″.