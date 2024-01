Nonostante il team britannico sia in miglioramento, anche grazie all’arrivo dell’ex braccio destro di Toto Wolff, guardando al 2024 non è ammesso creare false illusioni. Il team di Grove può anche contare sul talentuoso Albon ma secondo James Vowles, è troppo ottimistico pensare di poter battere i team avversari del centro gruppo come Alpine.

“L’Alex che vedete oggi è diverso dall’Alex di quando era alla Red Bull o all’inizio della scorsa stagione”, ha dichiarato Vowles ad Auto Motor und Sport.

“Gli mancava la fiducia in se stesso, ma ora ce l’ha. È felice, è un leader, stabilisce la direzione. Penso che se molti altri piloti dovessero guidare una Williams domani, probabilmente farebbero fatica”, ha aggiunto.

Sull’altra vettura, invece, c’è il rookie nel 2023 Logan Sargeant, con Vowles che ha ammesso di aver preso in considerazione l’idea di sostituire l’americano per il 2024.

“Da Suzuka non gli è mancato molto rispetto ad Alex. Ha fatto progressi gara dopo gara, rispetto a se stesso e anche ad Alex. Ha ridotto il tasso di errore e ha fatto quello che gli abbiamo chiesto. A volte bisogna dare una possibilità alle persone”.

La Williams ha toccato il fondo con un ultimo posto nel campionato costruttori nel 2022, ma ha battuto Alpha Tauri, Alfa Romeo e Haas la scorsa stagione.

Quindi il team britannico, ora di proprietà della società di investimento statunitense Dorilton Capital, punta a un ulteriore salto superando Alpine e Aston Martin nel 2024?

“Non è realistico. Conosco il vero divario tra le squadre e conosco la nostra velocità di sviluppo. E ciò che vogliamo cambiare è ancora troppo lontano per permetterci di fare questo passo quest’anno. Sono fiducioso che faremo meglio, ma non farò nulla che metta a repentaglio il nostro obiettivo a lungo termine”.

Potrebbe essere logico supporre che, essendo stato il capo della strategia di successo alla Mercedes, Vowles cercherà di creare una struttura simile alla Mercedes anche con la Williams.

“Sembrerà strano, ma non voglio copiare nulla. A quel punto non imparerei nulla della nuova squadra e lascerei intatti i suoi punti di forza. La mia esperienza con la mia vecchia squadra è solo un riferimento, ma questo non ti porterà da nessuna parte in Formula 1. Devi dire a te stesso: ‘Qui è dove sono, qui è dove voglio andare’. Poi devo trovare i meccanismi per arrivarci”.