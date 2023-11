F1 | A Las Vegas prosegue la sfida Perez-Hamilton per il secondo posto nel Mondiale piloti

Tra le battaglie ancora in vita in questo finale campionato figura quella relativa al secondo posto nel Mondiale piloti tra Sergio Perez e Lewis Hamilton. Il messicano, a due gare dalla conclusione della stagione, può vantare 32 punti di vantaggio nei confronti del sette volte campione del mondo. Un vantaggio sulla carta rassicurante per Checo che, già a Las Vegas, ha il primo match point per chiudere la pratica e regalare alla Red Bull la prima doppietta iridata della propria storia.

Un risultato a cui ambisce la stessa scuderia di Milton Keynes, per ammissione del team principal Chris Horner, che permetterebbe a Perez di chiudere nel migliore dei modi una stagione molto complicata.

“Ad essere sinceri è troppo lontano adesso – ha dichiarato Hamilton – Trenta punti in due gare, lui dovrebbe fare dei disastri e io dovrei arrivare secondo praticamente. Ma per me, onestamente, non fa differenza se siamo secondi o terzi. Penso che abbiamo comunque avuto un anno fantastico, vista la macchina che avevamo. Non avremmo mai pensato di lottare per il secondo posto nella classifica costruttori e che avremmo bussato alla porta dell’auto probabilmente più dominante della nostra epoca”.

“Penso che non sia diverso da prima – il pensiero di Perez – Dobbiamo solo fare le nostre cose e assicurarci di massimizzare i prossimi due fine settimana. Sarebbe bello assicurarselo qui, perché è la prima opportunità che abbiamo, ma a parte questo, penso che sia più importante concentrarci su un buon finale di stagione”.