Alonso: Aston Martin lontana tre decimi sul passo da Mercedes e McLaren

Fernando Alonso è stato autore di un ottimo GP dell’Arabia Saudita, concluso brillantemente al quinto posto alle spalle di Oscar Piastri ma davanti ad entrambe le Mercedes e all’altra McLaren di Lando Norris. Il risultato ha sicuramente ridato smalto ad una Aston Martin apparsa ben più in difficoltà in Bahrein, dove non era sembrata all’altezza delle dirette rivali.

Ciononostante Alonso ha frenato gli entusiasmi, sottolineando come il buon risultato di Jeddah non deve illudere gli uomini della scuderia inglese. Secondo lo spagnolo, infatti, la Aston paga ancora tre decimi sul passo gara rispetto a Mercedes e McLaren, un gap che va chiuso continuando a lavorare sul long run.

“Jeddah ha rappresentato sicuramente un passo avanti – le parole del campione asturiano a Motorsport.com -. Ma ci mancano almeno due o tre decimi sul ritmo rispetto alla McLaren e alla Mercedes, è un gap che dobbiamo colmare. Non sarà facile, ma rappresenta una bella sfida. Rispetto a Ferrari e Red Bull ci manca ovviamente qualcosa in più. In qualifica siamo tutti più vicini, per questo dobbiamo concentrarci a lavorare sul passo gara”.