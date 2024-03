F1 | Wolff: “Se Horner resta, si aprono scenari entusiasmanti”

Sono passate quasi due settimane da quando la Red Bull ha concluso l’indagine interna su Christian Horner a seguito delle accuse riguardanti il suo comportamento nei confronti di una dipendente del team di Milton Keynes ma stanno continuando a crearsi speculazioni sul futuro di Horner alla Red Bull. Da una parte Jos Verstappen che parla di “esplosione” all’interno del team se il britannico dovesse rimanere. Dall’altra, Helmut Marko che nel weekend di Jeddah ha rivelato di non poter escludere di lasciare la scuderia austriaca e Max Verstappen che ha dato pieno appoggio all’80enne, ha aggiunto che il suo futuro in Red Bull potrebbe proprio dipendere dall’uscita di Marko.

Parlando con la pubblicazione austriaca OE24, Toto Wolff ritiene che la permanenza di Horner alla guida della Red Bull potrebbe portare a cambiamenti nel personale del team.

“Se Horner rimane, ci sono scenari entusiasmanti, alla fine, è tutta una questione di personale Horner. Ma leggo solo sui media ciò che accade internamente alla Red Bull. Per una squadra come la Red Bull, una situazione come questa non è il massimo”.

Wolff è uno dei nomi di alto profilo che ha chiesto una maggiore chiarezza sui risultati dell’indagine della Red Bull che non sono stati resi pubblici, sostenendo che il silenzio ha portato alle varie speculazioni che ruotano attorno al team:

“Viviamo in un mondo molto trasparente, se non dici qualcosa, diventa solo più interessante: questo porta a più domande, più storie e più speculazioni”.