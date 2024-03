Formula 1 | Pirelli: scelte le mescole per Suzuka, Cina e Miami

La Pirelli ha comunicato ieri alle squadre quali saranno le mescole a disposizione per i Gran Premi di Giappone, Cina e Miami, in calendario dal 7 aprile al 5 maggio prossimi. A Suzuka, una delle piste più severe con gli pneumatici in termini di carichi cui sono sottoposti, come tradizione saranno utilizzate i tre compound più duri della gamma P Zero: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft. Per gli altri due appuntamenti è stato selezionato il tris intermedio, ossia C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft, pur essendo piste con caratteristiche molto diverse fra loro. A Shanghai, dove si tornerà a correre dopo cinque anni ci sarà l’incognita dell’adattamento delle monoposto a effetto suolo, introdotte a partire dal 2022, su una pista contraddistinta da un mix equilibrato di curve di diverse velocità e da uno dei rettilinei più lunghi (circa 1,2 chilometri) del calendario iridato. A Miami, invece, su una pista relativamente poco severa per le gomme, l’incognita sarà rappresentata dalle temperature che potrebbero essere piuttosto elevate e, pertanto, determinare un significativo degrado termico degli pneumatici.



