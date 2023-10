Alfa Romeo, Zhou pronto per l’ultimo fine settimana Sprint

Guanyu Zhou, pur precedendo sul traguardo in Messico il team mate Valtteri Bottas, con il finlandese ha condiviso la delusione per un risultato di squadra del tutto negativo. L’Alfa Romeo Sauber cerca punti già nell’imminente GP del Brasile, ora più che mai visto che è stata raggiunta in classifica Costruttori dall’AlphaTauri. Con la Williams che ha disputato un campionato di livello superiore, l’ottavo posto resta il minimo sindacale da portare a casa. Zhou dal canto suo spera di poter invertire la rotta già a San Paolo.

“Interlagos è sicuramente uno dei circuiti più iconici del calendario e mi piace tanto – le parole di Zhou -. Dovremo farci trovare pronti subito dato che è l’ultimo fine settimana con formato Sprint. Siamo tutti motivati a reagire dopo due gare non esaltanti. Abbiamo il potenziale per fare ottimi risultati, vogliamo tornare in zona punti, dobbiamo fare tutto al meglio in Brasile. Se sfruttiamo appieno il potenziale della macchina saremo in lotta per i punti”.