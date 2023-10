Alfa Romeo, Bottas cerca il riscatto in Brasile

In Messico l’Alfa Romeo Sauber, pur partendo in ottima posizione, non è riuscita a fare risultato, scivolando ai margini della classifica, tredicesima con Zhou e quattordicesima con Bottas, per mancanza di ritmo. Una brutta batosta, considerato anche il risultato dell’AlphaTauri; quest’ultima grazie ai sei punti conquistati da Daniel Ricciardo l’ha agganciata in classifica a quota 16 lunghezze. Valtteri Bottas si augura di poter riscattare la prova anonima di Città del Messico già nel fine settimana del GP del Brasile, una pista divertente e storicamente favorevole alla scuderia elvetica.

“Mancano solo tre gare al termine e dobbiamo dare il massimo dentro e fuori la pista – le parole di Bottas -. Il nostro ritmo in qualifica è piuttosto buono, ma dobbiamo riuscire a massimizzare il nostro potenziale in gara. Interlagos sulla carta potrebbe essere un circuito adatto a noi, è una pista breve in cui macchina e pilota possono fare la differenza. E’ una pista divertente, che dà possibilità di sorpasso, dobbiamo rialzarci in fretta e recuperare il terreno perso”.