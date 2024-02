Formula 1 | Ferrari, giornata di test a Fiorano per Arthur Leclerc e Sainz [VIDEO]

Formula 1 Ferrari – Dopo i chilometri percorsi a Barcellona la settimana scorsa, Arthur Leclerc e Carlos Sainz sono tornati in pista quest’oggi per un’ulteriore sessione di allentamento al volante della F1-75, vettura con cui la Rossa ha affrontato il mondiale 2022 di Formula 1.

Il monegasco è salito a bordo della vettura ieri mattina, proseguendo il programma di adattamento alla squadra e alla vettura, mentre allo spagnolo è toccato completare il programma di lavoro con Pirelli per le mescole 2025 nel pomeriggio, mettendosi sulle spalle ulteriori chilometri in vista della tre giorni di test che andrà in scena dal 21 al 23 febbraio sul tracciato del Sakhir, in Bahrain.

Da notare che la Rossa tornerà in pista anche quest’oggi con Oliver Bearman, altro talento della Ferrari Driver Academy pronto ad assumere il ruolo di terzo pilota in Haas, e Charles Leclerc.