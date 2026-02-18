Verstappen: “Non mescoliamo la F1 con l’elettrico, dovremmo ridurlo e concentrarci sul motore”

da Sakhir – Il regolamento 2026 di Formula 1 continua a far discutere nel paddock del Bahrain. Le parole della scorsa settimana di Max Verstappen, che definiva le vetture di oggi come delle Formula E con steroidi, hanno sicuramente fatto molto rumore. Il quattro volte campione del mondo olandese è intervenuto nella conferenza stampa di oggi durante la pausa pranzo, e ha ribadito in modo piuttosto chiaro la sua posizione sul futuro tecnico della Formula 1 e sul confronto con la Formula E.

Questa la domanda postagli: “Pensi che in futuro potremmo vedere piloti provenienti dalla Formula E per la loro esperienza nella gestione dell’intero lato elettrico? E con l’arrivo della Gen 4 in Formula E, pensi anche che possa diventare una serie futura, forse più rilevante della Formula 2 per diventare un pilota di Formula E?”.

“Beh, speriamo di no – ha dichiarato Max in conferenza. Non lo dico per quanto riguarda i piloti, perché ci sono tanti ottimi piloti che saprebbero fare molto bene anche lì. Ma non voglio che ci avviciniamo troppo alla Formula E. Voglio che restiamo Formula 1. Non aumentiamo la parte elettrica, anzi, dovremmo ridurla e concentrarci su un bel motore”.

Secondo Verstappen, è importante mantenere una chiara distinzione tra le due categorie: “La Formula E deve restare Formula E, perché è questo il suo concetto. E sono sicuro che con la nuova macchina, da quello che ho visto e parlando con alcuni amici che corrono lì, sarà una vettura molto interessante. Però lasciamo che quella sia Formula E. Noi dobbiamo restare Formula 1 e cercare di non mescolare le due cose”.