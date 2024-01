F1 | Sainz Sr: “Carlos si migliora e non si ferma mai” [VIDEO]

In testa alla classifica generale della Dakar con un vantaggio di 20 minuti su Sebastien Loeb, Carlos Sainz Senior ha concesso un’intervista a Sandro Donato Grosso per Sky Sport nella quale, oltre ovviamente ad aver parlato della sua brillante prestazione, ha parlato anche del figlio Carlos del quale si è detto orgoglioso per il fatto che non molla mai.

“L’anno scorso è stato qua per qualche giorno ma ci sentiamo sempre perché vuole capire cosa succede. Questo è un periodo diverso dell’anno per entrambi: lui si riposa e io sono impegnato con la Dakar, non siamo stati molto insieme. Ma facciamo sempre qualcosa quando siamo a Madrid, qualche piccola partita e allenamento. Credo che sia il suo momento migliore per l’età, è ancora molto giovane ma ha molta esperienza. Continua a migliorare mentre c’è gente che invece arriva e rimane lì. Mi piace per come migliora, fa passi avanti e non si ferma mai”.

Infine un commento sulla Ferrari che spera sarà competitiva:

“Spero che quest’anno la macchina sia migliore e che facciano un passo in avanti”.