F1 | Verstappen si regala la pole a Suzuka: “Ottima giornata per il team”

L’appuntamento di Melbourne, dove a distanza di due anni dall’ultima volta ha subito il ritiro per un problema ai freni, è solamente un lontano ricordo. Max Verstappen è tornato a dettare leggere in pista ottenendo un’ottima pole position nel sabto di qualifiche di Suzuka. L’olandese ha però dovuto fare i conti con il compagno di squadra Sergio Perez, regolato nel giro finale della sessione dove il campione del mondo in carica ha avuto la meglio sul messicano per soli 66 millesimi.

“Oggi siamo stati molto vicini, pista molto sensibile per l’asfalto e anche le gomme: quindi vai al limite ma non sempre funziona, però l’importante era andare in pole – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Nel complesso è stata un’ottima giornata e ci troviamo con una buona di partenza in vista della gara di domani che è ciò che conta”.

L’olandese, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Ottimo come team partire dalla prima fila e speriamo di mantenere le posizioni anche domani”.