Mercedes | Hamilton spera nel nuovo fondo anche in ottica 2024

La Mercedes va all-in, e ad Austin porta l’ultimo grande aggiornamento di questa stagione. La speranza è sicuramente quella di porre una base importante in vista della prossima stagione, e in secondo luogo c’è anche una lotta da vincere con la Ferrari in ottica campionato costruttori. La squadra di Brackley ha avuto diverse difficoltà nel 2023, così la squadra di Maranello, e ha cambiato nettamente la direzione degli sviluppi da Monte Carlo in poi, cercando di correggere gli errori fatti negli ultimi due anni. Le basi sulla W15 stanno per essere gettate.

“E’ stato fatto tantissimo lavoro in fabbrica – ha detto Hamilton. Questo è il nostro ultimo aggiornamento importante di quest’anno, uno dei più grandi portati in questa stagione. Sono contento per tutto il lavoro fatto nel corso dell’anno e speriamo che questo possa muovere un po’ la bilancia in nostro favore e spingerci nella direzione giusta per il 2024. Non conosco esattamente le sensazioni che questo nuovo fondo potrà darmi in tutto il circuito, però speriamo che sia un miglioramento che possa avvicinarci a chi ci sta davanti”.