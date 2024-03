Formula 1 | Capelli: “Newey più vicino a Horner che a Verstappen” [VIDEO]

Formula 1 Capelli Newey – Durante le trasmissioni dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Ivan Capelli è tornato a parlare delle tante voci di mercato attorno alla figura di Adrian Newey, sottolineando come l’aerodinamico inglese, non con le parole ma con i fatti, non abbia mai fatto mancare il proprio supporto a Christian Horner, Team Principal della Red Bull finito recentemente sulla graticola per aver tenuto un atteggiamento poco professionale con una dipendente.

Secondo il talent di Sky Sport, l’Ingegnere inglese ha sempre mostrato sostegno al Manager britannico, fin dai test in Bahrain, facendosi fotografare sempre al suo fianco nelle varie fasi che si sono susseguite nelle ultime due settimane. Una condizione importante che di fatto smentisce l’ipotesi del supporto al gruppo austro-olandese capitanato da Jos Verstappen e, forse, Helmut Marko.

Horner, ricordiamo, è stato confermato alla guida della squadra poco prima del GP del Bahrain, ma la dipendente sarebbe pronta ad appellarsi alla decisione della squadra, fattore che potrebbe riaccendere un caso che sembrava, almeno sulla carta, indirizzato verso la conclusione.