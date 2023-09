Mercedes | Hamilton infastidito dalla lotta con Russell

E’ molto infastidito Lewis Hamilton per la gestione della Mercedes a Suzuka. Il campione inglese è arrivato quinto al traguardo, ma non ha capito la battaglia avuta con Russell in diversi momenti della corsa, con i piloti chiaramente su due strategie diverse, e alla fine si sono soltanto ostacolati, favorendo anche il ritorno della Ferrari, a posteriori, nel finale, con Leclerc quarto e Sainz sesto, mentre Russell si è dovuto accontentare della settima posizione finale. Lewis non ha negato il suo fastidio in merito alle decisioni prese dal team e dal comportamento generale anche dal compagno di squadra.

“Non è stata una grande giornata per il team – ha ammesso Hamilton. Non era lo scenario perfetto, vista la nostra situazione, dovevamo cambiare la posizione con George. Siamo una squadra e per battere la Ferrari dovevamo comportarci diversamente, perché a me non importa la posizione in campionato, e George è nettamente dietro rispetto a me, quindi non siamo in lotta e non fa una differenza la nostra posizione in pista, la fa invece rispetto alla Ferrari. Avevamo delle strategie diverse e andavo più veloce di lui, e se non avessimo avuto la lotta con loro, allora non sarebbe stato necessario scambiarci le posizioni, però c’erano e avevano gomme più fresche, quindi dovevamo lavorare insieme per fare in modo di non perderle entrambe, o quantomeno che uno riuscisse a salvarsi. Alla fine ci siamo riusciti e questa è stata la cosa più importante per il team”.

