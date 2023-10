Lawson “logorato” dai ritmi frenetici della Formula 1

Una delle sorprese di questo 2023 è sicuramente Liam Lawson. Il pilota neozelandese ha preso il posto di Ricciardo in Olanda dopo la frattura del polso di Daniel, e l’AlphaTauri ha sicuramente visto all’opera un talento niente male, il quale è riuscito anche ad andare a punti a Singapore con una grandissima prestazione. Tutto questo però non è bastato per una conferma in ottica 2024, e Liam, riserva anche della Red Bull, sfrutterà al massimo ogni occasione fin quando l’australiano non tornerà in forma. Intervistato nel weekend del Giappone, Lawson ammette come la Formula 1 sia un mondo bellissimo, ma incredibilmente logorante sotto ogni punto di vista per un pilota.

“Può anche non essere bello dedicarsi completamente alla Formula 1 – ha detto Lawson. Ogni minuto devi praticamente studiare tutto, ossia schede, dati e qualsivoglia dettaglio. Credo che questo non possa farti del bene, specialmente quando provi a dormire. Certamente non ti aiuta, quindi siamo costretti a sfruttare al massimo il tempo che abbiamo a disposizione per cercare di prepararci in tutte queste gare. Una volta che sei dentro, questo mondo ti consuma completamente, ma è un qualcosa che amo”.