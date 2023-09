F1 | Leclerc: lotta serrata tra Ferrari e Mercedes per la seconda piazza nel Mondiale costruttori

Charles Leclerc ritiene che la lotta tra la Ferrari e la Mercedes sarà molto intensa fino alla fine del campionato. La scuderia del Cavallino, a sei appuntamenti dalla conclusione della stagione, è chiamata a rincorrere la squadra della Stella dalla quale è staccata di 20 punti.

Il monegasco, evidenziando le criticità sia della SF-23 che della W14, crede che quanto accaduto a Suzuka (in Giappone si è disputata l’ultima gara nello scorso weekend, la prossima è in programma in Qatar tra otto giorni) possa permettere a Maranello di aggiungere ulteriore esperienza e di riuscire a mettere la freccia sulla Mercedes per quel che riguarda la lotta per la piazza d’onore nella classifica marche.

“La Mercedes è forte, soprattutto in gara – ha dichiarato Leclerc, intervistato da Sky Sports – In Giappone ci hanno messo un po’ di pressione nella parte di gara, splittando le vetture. In qualifica è un po’ più incostante, quindi sarà una lotta molto serrata”.

Leclerc, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Noi siamo un po’ più inconsistenti in gara, loro sono un po’ più inconsistenti in qualifica. Ma ho la sensazione dentro di me che abbiamo imparato alcune cose nell’ultimo fine settimana che, si spera, ci daranno la possibilità di prendere il sopravvento nel resto della stagione”.