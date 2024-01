F1 | Visa Cash App RB, vettura subito in pista dopo la presentazione di Los Angeles

F1 Visa Cash App RB – Comincia a prendere corpo il programma di lavoro che il team Visa Cash App RB porterà avanti in vista della tre giorni di test pre-season che andranno in scena da 21 al 23 febbraio sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. Secondo quanto riportano diversi addetti ai lavori, la scuderia faentina – quest’anno protagonista di un vero e proprio ribaltone in cabina di comando a causa dei risultati negativi ottenuti nel 2022 e nel 2023 – potrebbe portare in pista la nuova monoposto già il 13 febbraio, a Misano, in una giornata di shakedown.

Un’occasione utile per verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi prima della partenza per il medio-oriente. La presentazione ufficiale della vettura, ricordiamo, è programmata per l’8 febbraio a Los Angeles in collaborazione con Red Bull. Una mossa fortemente voluta dal Management austriaco che mira a consolidare il rapporto tra le due squadre, finite per allontanarsi – seppure sommariamente – nel corso delle ultime annate.

Visa Cash App RB, La rivoluzione targata Mekies-Bayer

Laurent Mekies, ricordiamo, assumerà la carica di Team Principal e risponderà del proprio lavoro a Peter Bayer, nuovo Amministratore Delegato. A Guillaume Cattelani verrà affidato il ruolo di Direttore Tecnico, mentre Tim Goss e Alan Permane si occuperanno rispettivamente delle cariche di “Chief Technical Officer” e di Direttore Sportivo. Alla guida confermati Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, entrambi a caccia di una promozione in Red Bull per la stagione 2025.