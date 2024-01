Stake F1 Sauber, Zane Maloney nominato pilota di riserva

La Sauber ha ingaggiato Zane Maloney, ventenne delle Barbados che corre in Formula 2 con il team Rodin, nel proprio programma giovani piloti. Maloney è stato nominato pilota di riserva della scuderia di F1, ruolo che condividerà con il più esperto Theo Pourchaire.

Il pilota delle Barbados seguirà il team in alcuni GP, rivestendo ufficialmente il ruolo di terzo pilota. Il giovane centroamericano si è classificato decimo al suo primo anno di F2, mentre nel 2022 si era classificato secondo in F3 impressionando non poco gli addetti ai lavori.

“Sono onorati di entrare in Sauber Academy e di assumere il ruolo di terzo pilota della scuderia di F1 – le parole di Maloney –. Il nome Sauber è un tutt’uno con la Formula 1, perché parliamo di un team presente da più di trent’anni in griglia, che ha aperto la porta della massima categoria a tanti piloti talentuosi. Sono felice di entrare a far parte di questa famiglia e non vedo l’ora di lavorare con il team, con in mente l’obiettivo di poter correre un giorno in F1″.