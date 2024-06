F1 | GP Spagna, Piastri conferma la competitività della McLaren a Barcellona

E’ soddisfatto Oscar Piastri del lavoro svolto nel corso delle prime due sessioni di prove libere. Il pilota della McLaren ha chiuso la giornata in settima posizione, ma sentendosi a proprio agio con la vettura specialmente nei long run, e che hanno visto la MCL38 competitiva con le gomme soft, quelle che probabilmente verranno utilizzate per la prima parte della gara di domenica se si dovesse optare per le due soste. La monoposto si ben comporta sul tracciato di Barcellona, sede del Gran Premio di Spagna, decima prova del mondiale 2024 di Formula 1, e specialmente nel settore centrare sembra fare la differenza rispetto alla concorrenza diretta.

“E’ stato un venerdì interessante con alcune aree della vettura da sistemare – ha detto Piastri dopo le libere. Penso però che la macchina sia competitiva, il che è certamente positivo. Ho trovato alcune cose interessanti nella seconda sessione tra la mia guida e l’assetto, quindi bisogna mettere tutto a posto prima delle qualifiche, ma c’è ancora del lavoro da fare, e come previsto la parte alta della classifica sembra molto serrata. Ottenere il massimo dal nostro pacchetto sarà importante anche per la gara di domenica”.