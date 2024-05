F1 | Norris, urla e gioia dopo il GP Miami: i team radio con la squadra [VIDEO]

F1 GP Miami Norris – Urla e gioia per Lando Norris al termine dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nella domenica di gara del Miami International Circuit, l’inglese è riuscito ad aggiudicarsi il primo successo della carriera nel Circus, lasciandosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc.

Un risultato cercato e costruito, nonostante un week-end non sempre lineare, che ha premiato non solo la sua perseveranza – soprattutto nei momenti più complessi della sua carriera in Formula 1 – ma anche lo splendido lavoro della McLaren, ormai stabilmente in lotta per le posizioni di vertice dello schieramento.

In quarta posizione ha trovato posto Carlos Sainz, mentre a seguire si sono classificati Sergio Perez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, prova che di fatto assume un’importanza non indifferente anche in ottica campionato.