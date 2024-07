Ferrari | Vasseur: “Il potenziale non era male, Sainz ha fatto una buona gara”

Altra delusione per la Ferrari, che a Silverstone deve accontentarsi della quinta posizione di Carlos Sainz. Anche in Gran Bretagna, la SF-24 è stata la quarta forza in pista, senza discussione alcuna, e bisogna anche far fronte alla brutta prestazione di Leclerc, che dopo una bellissima partenza si è perso nei meandri dello storico tracciato britannico, montando le gomme intermedie quando ancora l’asfalto risultava essere idoneo per le coperture da asciutto. Un vero peccato, ma quantomeno da questo fine settimana è arrivata un’indicazione importante: l’aggiornamento di Barcellona va assolutamente corretto, meglio tardi che mai, pare.

“Abbiamo dato le stesse informazioni ai piloti – ammette Vasseur a Sky. I due però non erano nella stessa posizione: Carlos era sul cambio di Max, forse anche più veloce di lui, quindi lo stava copiando, mentre Charles era dietro Stroll e attardato di dieci secondi. Questo spinge te, il team e Charles ad essere aggressivi. Nello stesso momento Russell e Hamilton uscivano in curva 1, quindi avrebbe potuto funzionare ma non è andata così. Non fa parte del gioco, è stato un mix di circostanze che ci ha spinto a prendere quel tipo di decisione: se da inizio weekend fossimo stati nel gruppo di testa, non lo avremmo mai preso in considerazione. Carlos nella prima parte dello stint è stato conservativo per poi essere più veloce alla fine: per quanto riguarda la sua gara forse avremmo potuto chiamarlo un giro prima ai box nell’ultima sosta, ma non sarebbe cambiato granché, anche se nel complesso ha fatto comunque una bella gara”.

Ferrari, c’è distrazione in fabbrica?

“Newey e Cardile non sono il tema su cui il team si concentra, ne parlano di più le persone che stanno attorno alla squadra. Nel briefing non parliamo mai di queste cose, non sono argomenti di discussione, però è vero che gli ultimi Gran Premi sono stati difficili, tra affidabilità e pacchetto di sviluppo. Siamo stati in difficoltà anche a Spielberg, e anche qui. Abbiamo fatto una comparazione venerdì e si è deciso di andare verso una direzione. Il potenziale non era male considerando la gara di Sainz, era a un decimo da Verstappen dopo 25 giri. A Budapest non so ancora che specifica vedremo, non è un tema al momento e credo che Silverstone sia una delle piste più aggressive in termini di saltellamento, uno dei nostri punti deboli, oggi lo abbiamo sistemato e possiamo essere più ottimisti la prossima settimana. Siamo a 71 punti dalla Red Bull, sono tanti, ma andando a punti con due macchine con costanza, potremo ridurre questo divario”.