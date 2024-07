Ferrari | Sainz: “Abbiamo un’idea ma la pioggia rischia di rallentare il nostro lavoro”

Reduce dal podio di Zeltweg, Carlos Sainz vuole confermarsi anche a Silverstone, pista ricca di curvoni veloci e che potrebbero mettere però in difficoltà la Ferrari SF-24. La Scuderia di Maranello sta cercando di assorbire al meglio gli aggiornamenti portati a Barcellona, ma evidentemente ancora il potenziale della monoposto è più che bloccato. Con tre sessioni di prove libere a disposizione, si potrà sicuramente fare un lavoro di analisi approfondito, ma l’incognita pioggia si abbatte sul Northamptonshire, e questo frenerebbe e non poco i piani della Rossa.

“Abbiamo un’idea, ma quello che non ci aiuta è il tempo – ha ammesso Sainz. Sembra che domani pioverà, ma dobbiamo fare delle analisi per migliorare la macchina così da fare dei test, ma se dovesse piovere, come pare, questo rallenterà il nostro lavoro la possibilità di provare diverse cose”.