Formula 1 | Wolff-gate, Toto prepara un attacco alla FIA da 100 milioni

Formula 1 Wolff FIA – Cresce l’attesa per la risposta di Toto Wolff alla Federazione Internazionale dell’Automobile in merito all’inchiesta per conflitto d’interesse aperta e chiusa, un paio di settimane fa, dal gruppo di lavoro capitanato dal presidente Mohammed Ben Sulaymem.

Secondo quanto dichiarato da Fulvio Solms tramite le colonne del “Corriere dello Sport”, il Team Principal della Mercedes starebbe preparando una causa da 100 milioni contro la Federazione Internazionale, colpevole di aver avviato un’inchiesta senza alcuna prova a carico e sulla base di illazioni senza riscontro.

Wolff, una mossa politica per arrivare alle dimissioni di Ben Sulayem

Un colpo durissimo alla sua professionalità, oltre che a quella della moglie Susie Stoddart – Managing Director della serie F1 Academy tutta al femminile – su cui l’austriaco non intende soprassedere, soprattutto dopo gli attriti degli ultimi mesi provocati dalle voci di un possibile ritorno di Michael Masi in FIA.

L’obiettivo del Manager austriaco, però, non sarebbe esclusivamente economico, bensì politico. La speranza con questa mossa, infatti, sarebbe quella dimettere all’angelo il Presidente della FIA e di costringerlo alle dimissioni.

Dimissioni Ben Sulayem, circolano già le voci del sostituto

Proprio in tal senso, secondo alcune testate inglesi, il sostituto di Ben Sulayem potrebbe essere Robert Reid, attualmente vice-presidente FIA per lo sport. In attesa di evoluzioni, a Parigi starebbero già preparando il terreno per uno scenario che ovviamente creerebbe una situazione di incertezza al vertice della Federazione. Reid, ricordiamo, è stato vice-presidente della Commissione WRC dal 2013 al 2015, responsabile dei Commissari del WRC nel biennio 2014-2015 e Presidente della Closed Road Commission dal 2017 al 2021.